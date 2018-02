Veneto in festa

Descrizione evento: La Fucina Delle Idee, associazione di promozione sociale, coordina e promuove: SABATO 31 MARZO 2018 Mattina dalle 10:00/13:00 Pomeriggio dalle 16:00/23:30 TEATRO Comunale POLIVALENTE Via Donati,1 35031 Abano Terme INGRESSO LIBERO “ 2° Giornata dell’Arte e della Creatività” La Fucina Delle Idee aps di Abano Terme propone la 2°Giornata dell’Arte e della Creatività. Una Giornata all’insegna del lavoro prodotto dai Professionisti di varie discipline (Docenti dei corsi) ed Allievi. La connotazione Artistica della giornata vuole fornire al pubblico come attraverso varie materie artistiche si possano raggiungere ottimi obbiettivi e risultati anche per coloro che si sono approcciati da neofiti ai nostri corsi. L’evento è caratterizzato con MOSTRA di PITTURA e DISEGNO, MOSTRA di FOTOGRAFIA, DANZA Orientale e SFILATA di MODA. I lavori eseguiti sono tutti di Soci dell’associazione che attraverso l’arte esprimono la loro fantasia e creatività. Verranno esposti Volantini e materiale illustrativo delle attività svolte e saremo a disposizione del pubblico per informazioni riguardanti l’Associazione: Corsi di LINGUE STRANIERE (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Italiano), Corsi di Taglio e Cucito, Piccola Tappezzeria, Maglia… Vendita Lavori eseguiti dai nostri Soci OFFERTA LIBERA – Si possono richiedere agli espositori articoli esposti PROGRAMMA della Giornata: INGRESSO LIBERO MOSTRA di PITTURA e DISEGNO Maestra d’Arte e Ritrattista LIONELLO CLARISSA dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 23:30 che esporrà in qualità d’insegnante e socia, Quadri di Figurativo ad Olio, Copie d’Autore a Olio, Quadri a pastello, inoltre gli Allievi esporranno quadri eseguiti durante i corsi: Nature Morte, Ritratti, Paesaggi. MOSTRA FOTOGRAFICA della Fotografa ed Insegnante FRISO DANIELA dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 23:30 con una panoramica su paesaggi, ritratti e ambienti cittadini, urbex e macrofotografia. ESIBIZIONE di DANZA Orientale (Danza del Ventre) ore 20:30 “LE GEMME D’ORIENTE” SFILATA DI MODA Ore 21:00 Collezione Modelli Primavera Estate SINIGALIA ANNA (Giorno/Sera Donna) eseguiti nel Laboratorio Sartoriale dell’associazione dall’Insegnante di Sartoria e Vicepresidente Al TERMINE della SFILATA: BUFFET!