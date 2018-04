Veneto in festa

Descrizione evento: La Municipalità di Favaro Veneto (VE) in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per Mercoledì 25 Aprile 2018, a Favaro Veneto (VE), in Piazza Angelo Pastrello dalle ore 09:00 alle ore 20:00 la Manifestazione “Favaro in Fiore”, che prevede la Mostra-Mercato del Florovivaismo, del Giardinaggio e dell'Arredo Giardino; Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo tematiche; l'angolo dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali d'Italia con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali; Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.

Durante la Giornata si alterneranno Concerti, Spettacoli ed Animazioni per Bambini.

Sarà presente un Punto Ristoro che proporrà deliziose Pietanze legate al Territorio.



Per info Manifestazione e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi