Veneto in festa

Descrizione evento: Vitasana Expo di Venezia è una fiera che si svolge il 6-7-8 Aprile 2018 al Terminal 103 della Stazione Marittima di Venezia.

Un evento di tre giorni dedicato agli stili di vita del vivere sano, all’alimentazione, al bio, al benessere, allo sport, al green lifestyle, all’artigianato e al turismo.

Con un coinvolgente percorso tra le varie sezioni della fiera, i visitatori incontrano le aziende espositrici che presentano i prodotti dei diversi settori: Alimentazione, Bio, Benessere, Sport, Green Lifestyle, Artigianato e Turismo.

Il ricco programma di eventi prevede incontri, convegni e speech informativi, con la partecipazione di associazioni e affermati professionisti che effettueranno analisi e test funzionali gratuiti per offrire un importante contributo informativo e scientifico.

EVENTI SPECIALI:

Venerdì 6 aprile - speciale benessere terza età

Sabato 7 aprile - speciale benessere & sport,

Incontro/talk show con Michael Spampinato, youtuber, fit chef.

Domenica 8 aprile speciale creatività maglia e uncinetto,

Incontro talk show con l’angolo di Criss di Cristiana Rossi blogger – Youtuber - Tutorial.



Scoprite il programma completo della manifestazione sul web www.vitasanaexpo.it



Fiera Vitasana Expo di Venezia: il Salone multisettoriale dedicato agli stili di vita e ai prodotti sani e naturali, intesi come “Espressione della Salute e dello Star Bene”

Partendo dall’importanza di adottare una corretta alimentazione ed uno stile di vita naturale, Vitasana Expo spazia a 360 gradi su tutto quanto può contribuire al benessere della persona, inteso nel senso più ampio del termine.

Una sezione della fiera sarà dedicata al Turismo e alle Vacanze Esperienziali, per valorizzare le bellezze del territorio italiano, promuovendo le strutture ricettive e gli itinerari che offrono nuove esperienze di vacanze per gli amanti della natura, del wellness, dello sport, dell’enogastronomia, del turismo rurale, del cicloturismo, dello slow tourism, etc.

L’obiettivo è la promozione della cultura del vivere sano e naturale, con il supporto e la valorizzazione di aziende e attività che forniscono prodotti e servizi finalizzati alla salute e al benessere della persona, del suo corpo e della sua mente.



Il ricco programma eventi prevede seminari, convegni, speech di presentazioni aziendali, etc., con la partecipazione di associazioni e affermati professionisti che analizzeranno le novità e i trend del mercato.



Consumare alimenti sani, biologici e genuini, mantenersi in forma e praticare attività sportiva, curare le allergie e le intolleranze alimentari, dedicare più tempo al benessere e alla cura del corpo con la cosmesi naturale, praticare un’attività sportiva, scoprire le tecniche per rilassarsi e curare gli stress, apprezzare la green lifestyle e i prodotti eco-compatibili per la casa, per l’arredamento e per la moda, vivere esperienze di slow tourism, etc., sono le motivazioni principali che spingono le persone a scegliere stili di vita virtuosi che favoriscono la salute e il benessere.