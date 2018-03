Veneto in festa

Descrizione evento: Artigianato Expo, la fiera dell’Artigianato e della Creatività dal 6 all'8 Aprile a Venezia, nel Padiglione Fieristico Terminal 103 – Stazione Marittima Venezia, affacciata sulla Laguna di Venezia, dove poter scoprire l’arte dei prodotti dell’artigianali fatti a mano.

Una Mostra Mercato dove gli artigiani e i commercianti, incontrano il grande pubblico e gli operatori professionali, per presentare e vendere i propri prodotti artistici e creativi.



La Fiera presenterà l’arte creativa in tutte le sue forme e declinazioni: dalle aziende artigiane ai prodotti fatti a mano, all’oggettistica da regalo, fino alle attività hobbistiche come ricamo, lavori a maglia, decorazione e altro ancora.

Un’ampia panoramica di aziende e prodotti artigianali provenienti dalle diverse regioni italiane.

Artigianato Expo è l’occasione imperdibile di scoprire, vedere, toccare e acquistare prodotti artigianali unici e originali frutto della passione verso i lavori fatti a mano.



La fiera si svolge a Venezia nel Padiglione Fieristico Terminal 103 – Stazione Marittima Venezia.



Protagoniste dell’evento sono le aziende del settore artigianale che presenteranno i loro prodotti, come: bigiotteria, tessuti, scarpe e pellami, bijoux, lavorazioni a mano, patchwork, merletti e ricami, oggettistica, articoli da regalo, ceramica, incisione, lavorazione del vetro, lavori in legno, prodotti da mercerie, foulard, etc.

Domenica 8 Aprile Evento Speciale con la partecipazione de l'Angolo di Criss di Cristiana Rossi, Youtuberspecializzata nelle realizzazione di tutorial per lavori a maglia, uncinetto, etc.



Costo biglietti

Biglietto d’Ingresso alla Fiera 7-8 Aprile € 8,00

Biglietto previa registrazione online, € 5,00. Registrazione al linkàhttps://goo.gl/Cndkzf

Biglietto Ingresso venerdì 6 aprile € 3,00

Per i bambini l’ingresso è gratuito sino ai 12 anni



PARCHEGGIO GRATUITO fino esaurimento disponibilità

Orari Apertura Fiera

6-7-8 Aprile 2018, dalle ore 9,30 alle ore 19,30



**Avviso agli espositori **

Allestimenti stand

Gli allestimenti degli stand si potranno realizzare nei seguenti orari:

Montaggioà5 Aprile dalle ore 8.30 alle 19,00

Smontaggioà8 aprile dalle ore 20.00 22.00 e 9 aprile dalle 8.00 alle 19.00

Orario Fiera

6 – 7 – 8 aprile dalle ore 9,30 alle 19.30

Link al modulo per la richiesta - https://goo.gl/P3EccB