Veneto in festa

Descrizione evento: L'Associazione Pro Vigonza 2.0 in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per Domenica 29; Lunedì 30 Aprile e Martedì 01 Maggio 2018 a Pe3raga di Vigonza (PD), all'interno del Parco del Castello dei Da Peraga in Via Arrigoni, 1 dalle ore 09:00 alle ore 19:00, il Mercatino della Manifestazione "Suoni, Colori, Sapori al Castello”, che prevede la presenza di Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con Curiose ed introvabili Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero; bancarelle di Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali d'Italia e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali; Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.

Il ricco programma della Manifestazione prevede il Mercato Contadino, Esposizione e Degustazioni di Vini del Territorio, Maratona Fotografica, Sfilata di Moda, Giri a Cavallo per Bambini, Spettacoli, Concerti, Pic Nic al Parco, Esibizioni Medievali, Caccia al Tesoro, Giochi Gonfiabili, Laboratori Didattici, Giochi Popolari di una volta in Legno, Animazioni ed Intrattenimenti per Bambini e Adulti.

Saranno inoltre presenti dei Punti Ristoro mediante Food Truck che proporranno golose Specialità.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi