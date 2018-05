Veneto in festa

Descrizione evento: DISTRIBUZIONE MONDIALE: il 13 luglio 2018 l'album di SISKA " Romantic Dark & Violent " sarà disponibile nei negozi in VINILE, CD e sulle piattaforme più importanti in formato digitale. La band sigla l'accordo con BIG TUNA RECORDS / SONY per la sua prima uscita discografica. Un debutto, quello dell'album dei SISKA, sostenuto dall'etichetta Big Tuna Records, che vanta i migliori distributori a livello mondiale e collaborazioni con partners prestigiosi del settore musicale hard rock e heavy metal sparsi in tutto il mondo. Il tour di promozione dell'album vedrà la band esibirsi in tutta Europa. I SISKA sono inoltre stati scelti dagli SKID ROW, leggenda del Rock americana che vanta numerosissimi successi e hit famose tra cui " 18 & Life", "Youth Gone Wild", "I Rember You " per l'apertura dei loro concerti in Italia. La scelta degli SKID ROW ha premiato l'impegno, la professionalita' e la qualita' dell'album debutto dei SISKA.

SKID ROW e SISKA saranno in concerto assieme durante: UNITED WORLD REBELLION TOUR 19 maggio 2018 – San Martino di Lupari (PD) – La Base Live Factory 20 maggio 2018 – Ciampino (RM) - Orion La risposta dei SISKA:

" Dopo i concerti effettuati in Brasile dove si esibirono Europe, Epica, Vince Neil, Megadeth e numerosi altri artisti, siamo entusiasti e orgogliosi che la nostra musica abbia trovato appoggio e stima da parte di Big Tuna Records / Sony, etichetta discografica che distribuirà in maniera capillare e mondiale il nostro album "Romantic Dark & Violent" in tutto il mondo. E' gratificante lavorare con un personale che crede nella musica e negli artisti. Siamo onorati di affrontare questa splendida avventura assieme agli SKID ROW nel loro tour, band che apprezziamo moltissimo e abbiamo sempre stimato ". www.SISKAOFFICIAL.com

www.BIGTUNARECORDS.com