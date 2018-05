Veneto in festa

Descrizione evento: Gianluca Stival legge e presenta il suo libro MERITI DEL MONDO OGNI SUA BELLEZZA alla Libreria Goldoni di Treviso Venerdì 18 Maggio 2018 Dalle 18:30 ____________________ Durante l’evento si potrà acquistare il libro in libreria. ____________________ Amicizia, indifferenza, perdono, morte e salvezza. Sono questi i temi delle poesie e degli aforismi contenuti ne “Meriti del mondo ogni sua bellezza”, una raccolta estremamente attuale nella quale si mette in evidenza quanto siano diffusi sentimenti come amore, paura, gratitudine, frustrazione, ottimismo e insicurezza, sia per tematiche introspettive legate all’uomo, sia per i catastrofici eventi terroristici. Questo libro risulta essere un’analisi dettagliata supportata da esempi pratici e chiari, uno studio lessicale appassionato e adattato alla realtà sociale e alle dinamiche del XXI secolo. ____________________ Gianluca Stival, nato nella caotica città di Odessa nel 1996, studia lingue e sin da piccolissimo nutre un notevole interesse per le culture e le tradizioni straniere. Con numerose certificazioni linguistiche riconosciute a livello mondiale, Gianluca si è già ambientato nel mondo della letteratura con pubblicazioni online e cartacee di suoi componimenti, apprezzati da esperti, critici e personaggi famosi. Ha presentato sin da subito anche poesie in lingua francese, inglese e spagnola, apprezzate e recensite da blog di poesia internazionali. Tra il 2015 e il 2016 pubblica il primo libro “Prime riflessioni di vita” e partecipa a concorsi letterari in territorio italiano e francese. Nel 2017 pubblica il libro “Meriti del mondo ogni sua bellezza” e viene inserito all’interno dell’ “Enciclopedia dei Poeti Italiani Contemporanei” edita da Aletti Editore. Nel 2018 porta a teatro il suo monologo sulla libertà dal titolo “Meriti di essere libero” e continua con progetti letterari in Italia, Francia e Brasile.