Veneto in festa

Descrizione evento: Giovani Talenti – Il violino e l’Orchestra Fiona ed Hina Khuong-Huu, violini Orchestra dell’Accademia d’Archi Arrigoni M° Domenico Mason, direzione Teatro Lorenzo Da Ponte – Vittorio Veneto (TV) Mercoledì 16 maggio 2018 – ore 20.45 L’OrcheStraForte di Vittorio Veneto, in collaborazione con l'Istituto Musicale “Arturo Benedetti Michelangeli” di Conegliano, la Scuola di Musica “San Giuseppe” di Vittorio Veneto e l’Associazione Musicale “Sanfiorese” di San Fior, è orgogliosa di promuovere il concerto Giovani Talenti – Il violino e l’Orchestra che si terrà mercoledì 16 maggio alle ore 20.45 presso il Teatro Lorenzo Da Ponte di Vittorio Veneto. Protagonisti del concerto saranno le due giovanissime violiniste americane Fiona ed Hina Khuong-Huu, rispettivamente 13 e 10 anni, finaliste del concorso "Il piccolo violino magico" – edizione 2017 (San Vito al Tagliamento) accompagnate dall’Orchestra dell’Accademia d’Archi Arrigoni diretta dal M° Domenico Mason. Le due giovanissime virtuose del violino sono attualmente allieve presso la prestigiosa Juilliard School di New York e vantano già numerose esperienze concertistiche, partecipazioni a corsi di perfezionamento e primi premi o ottimi piazzamenti a numerosi concorsi musicali internazionali. L’orchestra che le accompagna annovera, all’interno del suo organico, la presenza di diversi vincitori di concorsi violinistici nazionali e internazionali, nonché la collaborazione con rinomati artisti. Ha già inciso diversi CD. Un concerto insomma dove il Talento è protagonista. La fusione tra il talento innato di due giovanissime interpreti e di un’orchestra giovanile, qui in veste sinfonica guidata dalla sapiente direzione del M° Mason, non può che creare una meravigliosa armonia esecutiva che emozionerà il pubblico con la travolgente scrittura virtuosistica di Nicolò Paganini, Franz Waxman e Pablo De Sarasate. E’ un evento che vede unite le forze artistiche e organizzative di diverse scuole del territorio che credono fortemente nella divulgazione della bellezza e dell’emozione che la Musica può dare a chiunque: al bambino che ascolta senza filtri, in modo inconsapevole, allo studente di strumento che può trarre ispirazione, spunti o stimoli per il proprio percorso di studi, all’adulto che magari non crede più alla possibilità di rimanere stupefatto e rapito dalla bellezza. La Musica, quando è creata da cuori e anime pure, non può non trovare compartecipazione, non può non aprire le porte del sentimento, anche quelle, porte, che sembravano chiuse per sempre.

Programma Franz Waxman, "Carmen Fantasy", per violino e orchestra Niccolò Paganini, Concerto n 1 in re maggiore per violino e orchestra Pablo De Sarasate, "Navarra” op.33 per 2 violini e orchestra



Biglietto: 10 € intero e 5 € ridotto, in prevendita presso le scuole: Istituto Benedetti Michelangeli, Conegliano, 0438 21190 Scuola di Musica San Giuseppe, Vittorio Veneto, 339 8236189 Associazione Musicale Sanfiorese, San Fior, 340 7581745 oppure online su Eventbrite per informazioni: orchestraforte@gmail.com

oppure cerca OrcheStraForte su Facebook