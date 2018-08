Veneto in festa

Descrizione evento: L’evento internazionale dedicato ai più grandi vini d’Italia e del Mondo. 300 etichette di vini, 75 espositori, 19 paesi dal mondo ospitati, più di 5.500 bottiglie da stappare. Una meticolosa selezione delle migliori perle enologiche a portata di tutti.



L’evento per questa edizione ritorna a Mirano in provincia di Venezia, presso la splendida Villa Patriarca in via Miranese, 25.

La Grande Festa del Vino arrivata alla sua 11° edizione è diventata a tutti gli effetti uno degli appuntamenti più attesi nel settore vinicolo nel Veneto e non solo.



La kermesse enoica più entusiasmante della provincia di Venezia.

Un evento da non perdere, progettato come di consueto dall'enoteca Le Cantine Dei Dogi dei Fratelli Berna Ezio & Vanni.



Per conoscere i produttori presenti e per ulteriori informazioni consultare il sito.



Programma:

Dalle ore 10:00 alle ore 20:00 degustazioni di vini. Il servizio mescita conclude alle ore 19:30.



Biglietto: € 30,00 Adulti (€ 24,00 prezzo online) € 1,00 minori.