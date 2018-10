Veneto in festa

Descrizione evento: Torna in ottobre il Nonsolobirra Festival della Birra Artigianale



Il Nonsolobirra Festival, evento del vicentino dedicato alla birra artigianale, torna a Marano Vicentino dal 12 al 14 ottobre. Nonsolobirra Festival è un evento dedicato esclusivamente al mondo della birra artigianale, si propone come vetrina di birrifici italiani e, soprattutto, come importante momento di incontro tra domanda e offerta per il comparto birraio artigianale che negli ultimi anni ha registrato un forte trend di crescita. Il successo di tale comparto, nato inizialmente come "di nicchia", è merito del sempre maggiore interesse verso il settore da parte dei media e di un pubblico attento, preparato e ricettivo alla qualità sempre più elevata del prodotto artigianale italiano. Il Festival giunto alla 8° edizione, organizzato e promosso dal portale Nonsolobirra.net, in collaborazione con la Pro-Marano che curerà lo stand gastronomico, e il Comune di Marano Vicentino, ospiterà 12 birrifici artigianali italiani, con una proposta in spina che supera le 100 referenze . A tutto questo sarà affiancato uno stand gastronomico atto a soddisfare anche i palati più sofisticati, inoltre verranno organizzati l aboratori di degustazione birra-formaggi e di abbinamento birra-sigaro Toscano .

Birrifici presenti: BirrOne, Fratelli Trami, Jeb, Birra Ofelia, Lucky Brews, Argo, Estense, La Villana, BiRen, Il Mastio, Plothegher e la Diexe distribuzione in rappresentanza dei birrifici: Zahre, Fiemme, Montegioco e Panil.

In una tenso-struttura dedicata, il gruppo NORDESTBRICK allestirà per i giorni di sabato e domenica una esposizione di opere realizzate con i famosi mattoncini, organizzando laboratori per i più piccoli e non…. Il festival ospiterà LA CONFRATERNITA DELLA BIRRA ARTIGIANALE, che per l’occasione allestirà un laboratorio di degustazione .



Da Venerdì 12 Ottobre per l’intera manifestazione, laboratori di degustazione BIRRA e SIGARO a rotazione. ALESSANDRO BONISOLI, relatore del CLUBS AMICI DEL TOSCANO ci guiderà in questa esperienza mitica. Ingresso libero, prenotazioni in loco.

Sabato 13 Ottobre alle ore 16:00 LUCA ANTONIOLI condurrà il laboratorio di degustazione: "La BIRRA INCONTRA IL FORMAGGIO", andremo a degustare 5 tipologie di birra abbinate a 5 formaggi molto particolari. Laboratorio su prenotazione, posti limitati. Info e prenotazioni: Stefano 340.7132588



Domenica 14 Ottobre alle ore 15.00, la CONFRATERNITA DELLA BIRRA ARTIGIANALE organizza un laboratorio di degustazione birre PROGRAMMA MANIFESTAZIONE:

Venerdì 12 Ottobre: Ore 18.00 Inaugurazione manifestazione con la presenza delle autorità Ore 18.30 Apertura stand gastronomico, spine e laboratori random a cura degli amici del Toscano (abbinamento birra e sigaro) Ore 22.00 Esibizione live Ore 02.00 Chiusura manifestazione

Sabato 13 Ottobre: Ore 11.00 Apertura stand gastronomico, spine e laboratori random a cura degli amici del Toscano (abbinamento birra e sigaro) Ore 16.00 Laboratorio di degustazione “La birra incontra il Formaggio” Ore 22.00 Esibizione live Ore 02.00 Chiusura manifestazione

Domenica 14 Ottobre: Ore 11.00 Apertura stand gastronomico, spine e laboratori random a cura degli amici del Toscano (abbinamento birra e sigaro) Ore 14.00 Brindisi birraio tra FRADEI, offerto da NONSOLOBIRRA.NET per festeggiare i 10 anni di attività Ore 15.00 Laboratorio di degustazione tenuto dalla confraternita Ore 21.00 Premiazione concorso popolare “vota il miglior birrificio presente al festival” Ore: 21.30 Esibizione live Ore 23.00 Chiusura manifestazione Durante la manifestazione sarà possibile degustare la BIRRA DEL FESTIVAL realizzata per commemorare il decimo compleanno del portale NONSOLOBIRRA.NET, fino ad esaurimento scorte!!!

