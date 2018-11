Veneto in festa

Descrizione evento: I Commercianti del Centro Commerciale “La Piazza” in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo organizzano per le giornate di Venerdì 09 e Sabato 10 Novembre 2018 a Favaro Veneto (VE), nel parcheggio del Centro Commerciale “La Piazza” in Via Triestina, 54 il Mercatino di San Martino che prevede la Rassegna delle Eccellenze Enogastronomiche Tipiche Regionali d'Italia con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali, Mercatino dell'Artigianato Artistico e Opere dell'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo d'Autunno per la Casa, il Giardino e il Tempo Libero, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano, StreetFood.

Il ricco programma delle due giornate prevede inoltre Spettacoli, Giochi ed Animazioni per Bambini, Marcia di San Martino con arrivo al Centro Commerciale, Taglio e distribuzione del Dolce di San Martino gigante.



Per info Manifestazione e partecipazione come Espositore al Mercatino: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi