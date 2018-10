Veneto in festa

Descrizione evento: Torna, venerdì 26 ottobre 2018, in concomitanza con il Centenario della Grande Guerra, al Centro Polifunzionale di Mosnigo, frazione di Moriago, alle ore 20:30, il concerto – spettacolo “Il Piave Mormorava”. L’”Isola Verde”, rigogliosa striscia di terra, che sembra fluttuare lungo la grave del Piave, tra il versante settentrionale del Montello e Moriago della Battaglia, quella notte del 26 ottobre del 1918, si fa luogo di morte. Con la Battaglia di Vittorio Veneto, l’esercito austro – ungarico viene sconfitto, ma migliaia sono i corpi senza vita dei soldati italiani. Oggi, conosciamo quel luogo, teatro di una delle più cruenti controffensive italiane, come l’Isola dei Morti. Per ricordare questa, così come tutte le altre battaglie combattute sul suolo della nostra amata terra, con sacrificio di soldati e civili, nel 2016, è nato il “Piave Mormorava”. Il format ha subito riscosso un grande apprezzamento per la capacità di coniugare musica, canto e recitazione, evitando di relegare il pubblico a mero e passivo spettatore del passato. Come di consueto, verranno proposte alcune letture di testimonianze locali, frutto di un lavoro di ricerca storiografica del cantante Enrico Nadai. La musica dal vivo sarà offerta dalla Piccola Orchestra Veneta, diretta dal Maestro Giancarlo Nadai. Interverranno anche alcuni giovani solisti, talenti sulla cui coscienza è necessario depositare il ricordo di quella combattiva generazione. Fra i diversi brani in repertorio, il “Te Deum” di Carpentier, “Aria sopra la Bergamasca” di Uccellini e il malinconico brano strumentale per tromba, “Il silenzio”. Presenterà Elisa Nadai, speaker radio e madrina di riconosciute manifestazioni venete. Per l’importanza dei luoghi che ospiteranno la rassegna e la solennità dell’anniversario stesso, interverrà anche il Prof. Raffaello Spironelli, che, attraverso immagini e testi scelti, racconterà ai presenti, in modo approfondito e competente, la storia di quei tristi giorni. “Il Piave Mormorava” si inserisce in una serie di eventi - fra visite guidate, mostre, concerti, rievocazioni storiche e interventi d’autore - che il Comune di Moriago della Battaglia, con la Federazione Nazionale Arditi d’Italia (Sez. di Trieste, Istria, Fiume e Dalmazia) ha organizzato per commemorare la Battaglia di Vittorio Veneto e rendere onore agli Arditi, con le brigate dell’VIII armata, che si sacrificarono in quella notte di 100 anni fa. Tutte le iniziative sono organizzate con il supporto dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Associazione Nazionale Alpini e Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia. Per informazioni e contatti: info@moriagoracconta.it