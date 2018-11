Veneto in festa

Descrizione evento: Dragon Ball Super a Le Corti Venete Comix & Games Goku ti aspetta!!!! Domenica 18 novembre dalle 11.00 alle 19.00 Goku ti aspetta al Centro Commerciale Le Corti Venete per una pomeriggio di giochi, sfide e divertimento in stile Dragon Ball Super! Durante la mostra mercato “ Le Corti Venete Comix & Games” ti aspettano: - area comics dove leggere le avventure di Dragon Ball powered by Star Comics. - area games con Ps4 e Dragon Ball FighterZ powered by Bandai Namco per sfide emozionanti - ruota della fortuna, bowling soft e un’area giochi per divertirti - area tattoo e face painting - laboratori e art & craft -caricature da SuperSaiyan! Inoltre durante la giornata potrai incontrare Goku e farti scattare con lui tante fotografie. Gadget e sorprese per tutti. Manda una email con oggetto “Dragon Ball Corti Venete” a info@leftloop.com e ritira un gadget Super. Ti aspettiamo Ingresso gratuito Info e dettagli Centro Commerciale Le Corti Venete Viale del Commercio 1 San Martino Buon Albergo (Verona) 045/8780928 https://www.facebook.com/events/727310537645991/?ti=icl