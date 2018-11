Veneto in festa

Descrizione evento: I Power Rangers a Bassano del Grappa! Domenica 25 novembre i Power Rangers arrivano a Il Grifone Shopping Center di Bassano per un pomeriggio da SuperEroi! I guerrieri colorati più famosi degli anni 90 ti aspettano dalle 15.00 per una festa straordinaria. Sarà allestita una vera Ranger School con aree gioco e attività per diventare un vero guerriero Ninja, angoli con facepainting e trucco da Ranger, giochi colorati e piccole prove da superare. Durante il pomeriggio potrai incontrare i Power Rangers e alle 18,15 vivere le emozioni di una sfida contro le forze del male, in uno show sui 25 anni dei Power Rangers. Alle 17.30 taglio della torta di compleanno del centro, foto e incontri con i Power Rangers. Ingresso gratuito Manda una email con oggetto “Grifone” a info@leftloop.com e ritira un gadget durante l’evento Il Grifone Shopping Center via Capitelvecchio 88 Bassano del Grappa (Vicenza) 0424 566715 https://www.facebook.com/events/459128674610708/?ti=icl