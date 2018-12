Veneto in festa

Descrizione evento: Torna la cena più gustosa di sempre! Dopo il grande successo “tutto esaurito” dell’anno scorso, arriva la seconda edizione di “Scarpetta Night” l’evento di enogastronomia in cui si potrà cenare facendo proprio…la Scarpetta! L’idea è tanto semplice quanto efficace: far scoprire al più vasto pubblico possibile l'enogastronomia locale, attraverso un gesto comune a tutti e spontaneo durante un pasto, ossia appunto la “Scarpetta”. Scarpetta Night, ha l’obiettivo di avvicinare la gente ai prodotti tipici locali, coinvolgendoli in un tour enogastronomico attraverso l’assaggio, in un modo divertente e simpatico proprio perché è questo il senso, divertire insegnando la bontà, la tipicità e la cultura dei nostri prodotti. Ad organizzare l’evento sarà sempre l’associazione BellunoLaNotte, con il contributo della Camera di Commercio di Treviso-Belluno, il supporto di Coldiretti Belluno e il Patrocinio della Regione Veneto. La Location scelta quest’anno è il Centro Piero Rossi, in Piazza Piloni a Bellunovenerdì 11 gennaio 2019. Il locale, Presidio del Parco delle Dolomiti, sarà riservato completamente per gli ospiti. Molto comodo ed attrezzato, proprio davanti al parcheggio della Piazza. Verranno servite 5 portateabbinate al pane e calice di vino. A chiudere sarà il gelato artigianale. Gli chef che cucineranno quest’anno per il pubblico saranno: - Simone Larese - Ristorante TERRACOTTA ( BL) . Scarpetta: “L’uovo di montagna” - Cotto a 63 gradi servito con una spuma di patate, porcini e una spolverata di Piave oro. - Oscar Tibolla del Ristorante ALLE CODOLE (Canale d’Agordo – BL). Scarpetta: “Gulash Dolomiti Style” - Zuppetta di gulasch e peperoni. - Davide Vieldel Ristorante AL BORGO (BL). Scarpetta: “Croccante di baccalà con crema al curry”- Baccalà mantecato passato in un battuto di grissini, fritto e servito con una crema di patate aromatizzate al curry. - Walter De Cassan del Ristorante LA BAITA (Livinallongo del Col di Lana – BL) Scarpetta:“Pastin, fagioli e il suo sughetto”-Pastìn a polpettine, fagioli, aglio, rosmarino, pomodoro e un pò di peperoncino. - Associazione “Gelatieri Zoldani” Scarpetta:Gelato artigianale preparato al momento, con i classici gusti della tradizione, e le cialde appena fatte. - Abbinate alle scarpette, verrà consegnato pane diBalbinot e il vino della cantinaDe Bacco. La cena sarà in piedi, per rendere l’ambiente più informale, con una piacevole musica jazz di sottofondo. Verranno organizzati 2 turni:dalle 19:00 alle 20:30 il primo e dalle 20:30 alle 22:00 il secondo. Il costo della serata è di 15 euro tutto compreso. I biglietti sono limitati e si potranno acquistare a Belluno presso il Centro Piero Rossi (Piazza Piloni), oppure Presso il Ristorante Terracotta (Via Garibaldi, 61) e gli altri Ristoranti partecipanti (Al Borgo, Alle Codole, La Baita) oppure ONLINE CON CARTA DI CREDITO o facendo un BONIFICO. Le info si trovano sul sito internet www.scarpettanight.itoppure chiamando il numero 340 1982274. Tutti gli aggiornamenti anche sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/ScarpettaNight/