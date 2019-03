Veneto in festa

Descrizione evento: Il Convegno Voci e Suoni - II ed. e gli workshop vogliono fornire l’opportunità di approfondire alcuni temi appartenenti al mondo della percezione e produzione sonora in musicisti e non musicisti: particolare attenzione sarà dedicata al rapporto tra l’universo emozionale ed uditivo, in ambito artistico musicologico, psicologico e musicoterapico, la vocalità vissuta come esperienza di insieme sia nel mondo riabilitativo sia artistico professionale, le patologie uditive, vocali, e non solo, negli artisti con l’apertura verso prospettive di trattamento presenti e future.



E’ prevista anche una sessione poster e brevi presentazioni: umusprogettopersona.wordpress.com/call-for-abstract/



??CREDITI FORMATIVI??

*18 Crediti ECM – Educazione Continua in Medicina

*20 Crediti AIM per musicoterapeuti

*Riconoscimento MIUR-AFAM come attività di aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado

*2 Crediti Accademici per gli studenti di Conservatori e Università

*Attestati di partecipazione