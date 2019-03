Veneto in festa

Descrizione evento: La manifestazione riunirà per due giornate nell’elegante villa del miranese, le migliori cantine di vini frizzanti e spumanti italiane e internazionali, pronte a presentare e a far assaggiare ad operatori del settore, titolari di enoteche, ristoranti e hotel, media e opinion leader, oltre che agli appassionati, le proprie prestigiose etichette nei diversi Banchi d’Assaggio.



Una due giorni che vi presenterà una vastissima gamma di vini senza dimenticare la grande produzione Italiana: il Trentino, l’Oltrepò Pavese, la Franciacorta, il Piemonte e Valdobbiadene, tra le più vocate e conosciute, ma si potranno scoprire nuovi spumanti da Campania, Basilicata, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Alto Adige. Inoltre si spazierà tra grandi e rinomate o piccole e raffinate Maison dello Champagne e non solo: Dom Perignon (nuova aggiunta della 2° edizione), Cristal, Ruinart e Bollinger e poi Bernard Robert, Boutillez Vignon e R. Gabriel – Pagin Fils con gli Champagne Premier Crù, Bourbier Louviet e Frank Bonville con i Grand Crù. Sempre dalla Francia i Cremànt d’Alsace del vigneron independant Mauler, dalla Spagna Milltrentaset con i Cava nature e reserva, dall’Austria Gangl Wines con il particolarissimo Roter Sekt mèthode traditionnelle, dalla Germania e precisamente dalla Mosella la cantina Drk con due spumanti ottenuti con mèthode traditionnelle da uve Riesling Renano, dalla Slovenia Erzetic Wines con lo spumante Sentio ottenuto con il mèthode traditionnelle da uve Rebula e Chardonnay.

Oltre a questi speciali vini, i visitatori potranno deliziarsi con degustazioni di rinomati prodotti gastronomici di nicchia provenienti dal nostro territorio.

Per conoscere i produttori presenti e per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale dell’evento www.bollicineinvilla.it.



Programma:

Dalle ore 10:00 alle ore 20:00 degustazioni di vini e prelibatezza gastronomiche. Il servizio mescita conclude alle ore 19:30. Biglietto: € 35,00 Adulti (€ 30,00 prevendita online a marzo) € 1,00 minori.



Organizzatore:

Enoteca Le Cantine Dei Dogi dei Fratelli Berna Ezio & Vanni.