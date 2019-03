Veneto in festa

Descrizione evento: La manifestazione si svolgerà sabato 30 e domenica 31 marzo nella centralissima piazza Caduti a Mogliano Veneto TV, e sarà dedicata in particolar modo alle erbe aromatiche, officinali e spontanee. L'evento è organizzato dalla Pro Loco Mogliano e Veneto a Tavola, con il patrocinio dalla Città di Mogliano Veneto. Oltre alla mostra “Centerbe”, con 100 aromatiche esposte e relative schede descrittive, sarà proposto un ricco mercatino dove si potranno acquistare erbe aromatiche fresche e prodotti derivati, come creme, saponi, oli essenziali, tisane ed infusi, salse, formaggi e altri prodotti alimentari. Nel corso del weekend si susseguiranno degustazioni di prodotti a base di erbe, laboratori a tema per bambini e adulti; domenica mattina l’escursione “Andar per Erbe”, alla ricerca di erbe spontanee ad uso gastronomico, con l'esperta Anna Tonello, che sarà poi a disposizione del pubblico per l’intera giornata. Stand gastronomico in piazza e truck “ Chef in Viaggio “ con menù a tema. Inoltre, al prima rassegna “ La Cucina delle Erbe “ dove sette ristoranti locali presenteranno nei loro menù piatti dove le erbe saranno protagoniste! La manifestazione si prefigge lo scopo di far conoscere questi doni che la natura ci offre, anche gratuitamente, e che tanto interesse stanno riscuotendo in ambito gastronomico e salutistico. INFO: Veneto a Tavola www.venetoatavola.it info@venetoatavola.it Facebook venetoatavola