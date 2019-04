Veneto in festa

ORATORIO PARROCCHIALE Via Chiesa 19, Oratorio Parrocchiale

Descrizione evento: Associazione NOI

Circolo “S. Luigi”



17^ SAGRA DEL ROSARIO



Noventa di Piave 25 Aprile – 12 Maggio 2019





GIOVEDI 25 APRILE

19,00 – Apertura Stand Gastronomico

20,30 – FESTA LATINA CON Mr. Fabio LOPEZ

Stasera oltre al nostro menù

“Galletto .Hamburger – Wurstel e patatine”



VENERDI 26 APRILE

19,00 – Apertura Stand Gastronomico

SERATA DEL “GRAN FRITTO MISTO”

è gradita la prenotazione al n. 3713173784



SABATO 27 APRILE

19,00 – Apertura Stand Gastronomico

20,30 - Ballo liscio con l’orchestra DANIELA NESPOLO



DOMENICA 28 APRILE

9,00 – S. Messa

11,00 – S. MESSA (Cresime)

19,00 – Apertura Stand Gastronomico

20,30 – Ballo liscio con l’orchestra MARCO E IL CLAN



MERCOLEDI 1 MAGGIO

12,00 – Apertura stand Gastronomico

19,00 – Apertura Stand Gastronomico

20,30 – Ballo liscio con l’orchestra Renzo BIONDI





VENERDI 3 MAGGIO

19,00 – Apertura Stand Gastronomico

AMERICAN HAMBURGER

Stasera oltre al nostro menù

“Galletto - Hamburger – Wurstel e patatine”



SABATO 4 MAGGIO

19,00 – Apertura Stand Gastronomico

20,30 - Ballo liscio con l’orchestra D E G O





DOMENICA 5 MAGGIO

9,00 – S. Messa

11,00 – S. MESSA E FESTA DELLA FAMIGLIA

12,30 – Pranzo della famiglia

(su prenotazione presso il bar dell’Oratorio)

18,00 – Processione sul Piave

Con l’immagine della Madonna del Rosario

19,00 – Apertura Stand Gastronomico

20,30 – Ballo liscio con l’orchestra FILADELFIA



GIOVEDI 9 MAGGIO

20,30 –4° Torneo di BURRACO

Il ricavato del Torneo sarà devoluto

All’ANFASS di San Donà di Piave

VENERDI 10 MAGGIO

19,00 – Apertura Stand Gastronomico

Stasera oltre al nostro menù

“Galletto - Hamburger – Wurstel e patatine”

20,30 – Esibizione scuola di danza A.S.D.Laboratorio Musica e Danza



SABATO 11 MAGGIO

19,00 – Apertura Stand Gastronomico

20,30 - Ballo liscio con l’orchestra STEREO B



DOMENICA 12 MAGGIO

9,00 – S. Messa

10,30 –S. MESSA (Prima Comunione)

19,00 – Apertura Stand Gastronomico

20,30 – Ballo liscio con l’orchestra LARA AGOSTINI

22,30 – SUPERESTRAZIONE FINALE “Lotteria”



Stand enogastronomico aperto tutte le sere con varie specialità alla brace

La manifestazione si terrà in teatro tenda riscaldato con pista da ballo in acciaio Domenica 12 Maggio Superestrazione premi lotteria



Per informazioni: www.noinoventa.it

info@noinoventa.it

Facebook Sagra del Rosario Noventa di Piave