Veneto in festa

Descrizione evento: TRAINING BASE DI EDUCAZIONE AL CONTATTO

Il buon contatto: un tesoro nelle tue mani che aumenta la tua autostima

1° stage: SABATO 13 e DOMENICA 14 APRILE 2019 2° stage: SABATO 4 e DOMENICA 5 MAGGIO 2019

presso Sala Vivivita / SYN via Chiesanuova, 242/B - PADOVA

Il Training di Base è rivolto a tutti coloro che vogliono conoscere e applicare il Buon contatto come mezzo di comunicazione: coppie, genitori, famiglie e doule. Educa alla GENITORIALITÀ CONSAPEVOLE, al contatto empatico e reciproco nei rapporti familiari e con i bambini. Facilita l'approccio agli educatori rendendo più accessibili i giochi di contatto che piacciono molto ai più piccoli. In ambito professionale si rivolge a: insegnanti, professionisti della salute, operatori dell'assistenza, volontari, educatori, caregiver e badanti. Educa al "fare sentito" gli operatori e i professionisti socio sanitari e del massaggio per andare oltre alla "meccanicità" tipica di un modo di toccare veloce e ripetitivo. È molto utile anche per gli operatori dell'estetica che attraverso questo perfezionamento troveranno un miglioramento nel proprio benessere psicofisico e nel modo di toccare l'utenza. Il nostro approccio è teorico-esperienziale e ti invita a: - prenderti cura di Te e della tua cerchia di affetti apprendendo il Buon Contatto per agire una comunicazione tattile efficace e spontanea. - prenderti cura dei tuoi pazienti e dei tuoi assistiti con la tua presenza integrata (corpo, mente e spirito) e la tua nuova capacità di contatto consapevole. Il Training Base, accreditato da S.I.C.O.O.L., è valido per un totale di 28 ore di crediti formativi ECP (educazione continua permanente) ai sensi della Legge n°4 del 14 gennaio 2013 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi". A chi è rivolto: il Training di Base è rivolto a tutte le persone che vogliono apprendere il contatto come comunicazione: coppie, genitori, famiglie e doule. In ambito professionale a: insegnanti, professionisti della salute, operatori socio-sanitari, operatori dell'assistenza, volontari, educatori, caregiver e badanti. Sei un Professionista della salute? Presenta al tuo Coordinatore di comparto il Programma del Corso e richiedi l’autorizzazione a partecipare all’iniziativa formativa. Sei un Docente di ruolo, un Educatore? Come previsto dalla legge 107/2015, gli eventi culturali e formativi ai quali si partecipa non devono essere necessariamente attinenti alla disciplina insegnata, in quanto la formazione professionale del docente riguarda competenze disciplinari e trasversali, scelte educative e metodologie laboratoriali, non riconducibili a una sola e specifica professionalità. Chiedi informazioni alla segreteria della tua scuola. TUTTE LE INFO E IL PROGRAMMA A QUESTO LINK: https://www.ahaueventiolistici.com/blog/training-base-di-educazione-al-contatto-13-14-aprile-2019-padova Promuove: Ahau Eventi Olistici / www.ahaueventiolistici.com / info@ahaueventiolistici.com