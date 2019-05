Veneto in festa

Descrizione evento: SABATO 25 MAGGIO DALLE 16.00 ALLE 22.00

ore 16.00 Apertura Cantine Aperte 2019

ore 16.30 I VINI DA VITIGNI RESISTENTI: illustrazione del

mondo delle PIWI, visita in vinificazione con

l’enologo e degustazione guidata di vini da

vitigni resistenti.

ore 17.00 Visita guidata alla cantina con staff

dalle 19.00 Aperitivo in cantina con musica dal vivo assieme ai

“ROYAL ACOUSTIC LIVE”

ore 21.00 Visita NOTTURNA alla cantina

ore 22.00 Chiusura della giornata



INGRESSO SABATO 15€ CON DRINK CARD comprendente di:

- Tutte le attività proposte

- 2 degustazioni di vini BIO

- 1 Burger Gourmet e cartoccio di patate Steak house.

Per info e prenotazioni 0422 928166 o via mail welocome@lacantinapizzolato.com