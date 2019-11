Veneto in festa

Descrizione evento: TUTTI I GUSTI DEL BUSINESS



La settima edizione della fiera Cosmofood, manifestazione di riferimento nel Triveneto per il mondo food, beverage e professional equipment per la ristorazione.

La fiera è aperta al pubblico dei “Food Lover” e a tutti gli operatori del settore HO.RE.CA.



LE DUE ANIME DI COSMOFOOD:



GOURMET 9-12 novembre, da sabato a martedì

L’area dedicata agli appassionati, i cosiddetti “Food Lover” (padiglione 1), accoglie le eccellenze dell’enogastronomia italiana, con aree tematiche dedicate ai prodotti gourmet, al vino, alle birre artigianali, alle intolleranze alimentari, ai prodotti bio e per vegani. Viaggi sensoriali alla scoperta di abbinamenti inusuali o semplicemente imparare a conoscere meglio i nostri prodotti tipici.



FOODSERVICE 10-13 novembre, da domenica a mercoledì

L’area dedicata al segmento business (padiglione 7) dove le aziende leader per i comparti HO.RE.CA., foodservice, retail e contract, presentano impianti, attrezzature, accessori e servizi GDO a gestori di bar, ristoranti, pizzerie, hotel e strutture ricettive, gelaterie, pasticcerie, buyer e operatori della GDO.







Date e orari:

AREA FOOD LOVER - PAD. 1:

SABATO 9 e DOMENICA 10 NOVEMBRE dalle 9:30 alle 21:00

LUNEDÌ 11 e MARTEDÌ 12 NOVEMBRE dalle 9:30 alle 18:30



AREA OPERATORI PROFESSIONALI - PAD. 7:

DOMENICA 10, LUNEDÌ 11, MARTEDÌ 12 NOVEMBRE dalle 9:30 alle 18:30

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE dalle 9:30 alle 17:30



Biglietto: Ingresso omaggio, previa registrazione

Luogo: Fiera di Vicenza

Coordinate navigatore: Viale dell’Oreficeria, 16, 36100 Vicenza



Telefono per informazioni: 030 9523919

Mail per informazioni: info@cosmofood.it

Sito internet: http://www.cosmofood.it

Facebook: https://www.facebook.com/cosmofoodexpo