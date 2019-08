Veneto in festa

Descrizione evento: Give Emotions in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per Sabato 24 Agosto 2019 a Porto Tolle (RO), per le Vie del Centro Cittadino dalle ore 19:00 alle ore 02:00, il Mercatino della “Notte Bianca²”, che prevede la Rassegna delle Eccellenze Enogastronomiche Italiane; il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.

Per tutta la serata per le Vie della Città si alterneranno Spettacoli, Musica, Animazioni per Grandi e Bambini, Giochi Gonfiabili ed i Negozi saranno Aperti.

Evento clou il Tour di “Hashtag Music Festival”, con la presenza di Dj internazionali.

Saranno inoltre presenti alcuni Punti Ristoro.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi