Veneto in festa

Descrizione evento: La Parrocchia di Campodarsego (PD) ed il Comitato Sagra in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per le serate dal 10 al 15 Agosto 2019 a Campodarsego (PD), nell'Area Verde del Centro Parrocchiale in Piazza Europa dalle ore 19:00 alle ore 24:00, il Mercatino della “Festa dell'Assunta”, che prevede la presenza di Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con Curiose ed introvabili Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero.

Il programma della Manifestazione prevede per ogni serata la presenza dello Stand Gastronomico che proporrà deliziose pietanze legate al territorio; l'Area Giovani con Chiosco Alternativo; Pesca di Beneficenza; Spazio Bimbi; Musica e Concerti; Tombola e tanto altro.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi