Veneto in festa

Descrizione evento: Uniti per la Terra con Geronimo Stilton a Bibione Bibione è amica di Geronimo Stilton! Dal 29 luglio al 4 agosto vi aspetta a Bibione una settimana speciale dedicata a natura e ambiente. Nel Green Village di Geronimo Stilton nell’arenile antistante Piazzale Zenith troverete tante attività, giochi e laboratori per essere tutti uniti per la Terra! In Piazza Treviso e presso il Parco Comunale di Bibione Pineda in via dei Ginepri vi aspettano fantastiche animazioni serali e incontri con Geronimo Stilton in pelliccia e baffi. Durante la settimana anche le Tea Sisters parteciperanno a questa splendida festa dedicata alla natura con giochi, letture e animazioni speciali per concludere domenica 4 agosto in piazza Treviso con uno speciale appuntamento. Il Programma Lunedì 29 LUGLIO (Village Arenile Antistante Piazzale Zenith) • Ore 11.00 inaugurazione del village e taglio del nastro con Geronimo Stilton • Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17:00: laboratori ecofriendly, “Produciamo energia”, caccia al tesoro ecosostenibile, e l’Orto di Geronimo Stilton. • Ore 17.00: Geronimo Stilton omaggia tutti i partecipanti con il distintivo di Uniti per la Terra, foto e autografi con Geronimo Stilton; • Ore 21.30 in Piazzale Treviso Animazione con Geronimo Stilton, a seguire foto e autografi Martedì 30 LUGLIO Village Arenile Antistante Piazzale Zenith • Dalle ore 11.00 alle ore 13.00, dalle ore 14.00 alle 19.00 dalle 20.00 alle ore 21:00: laboratori con le Tea Sisters a tema salvaguardia del mare • alle 17.00 Lettura animata e intrattenimento con le Tea Sisters: “Salviamo il Mare” • Alle ore 12.00, alle ore 18.00 e alle 20.30 incontri con le Tea Sisters Violet e Paulina alle Mercoledì 31 LUGLIO Village Arenile Antistante Piazzale Zenith • Dalle ore 11.00 alle ore 13.00, dalle ore 14.00 alle 19.00 e dalle 20.00 alle ore 21:00: laboratori con le Tea Sisters a tema cibo sano • alle 17.00 Laboratorio di cucina e intrattenimento con le Tea Sisters: “Cibo a Km Zero” Alle 12.00, alle ore 18.00 e alle 20.30 Incontri con le Tea Sisters Colette e Pamela Giovedì 1 AGOSTO Village Arenile Antistante Piazzale Zenith • Dalle ore 11.00 alle ore 13.00, dalle ore 14.00 alle 19.00 e dalle ore 20.00 alle ore 21:00: laboratori con le Tea Sisters a tema energia e sport Alle ore 17.00 laboratorio con le Tea Sisters “Produciamo energia con lo sport e la musica”, • alle ore 12.00, alle ore 18.00 e alle 20.30 Incontri con le Tea Sisters Nicky e Violet Venerdì 2 AGOSTO Village Arenile Antistante Piazzale Zenith • Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18:00: laboratori ecofriendly, l’Orto di Geronimo Stilton e “Combattiamo la plastica”, caccia al tesoro ecosostenibile • Ore 21.00 presso Parco Comunale Bibione Pineda, viale dei Ginepri Animazione con Geronimo Stilton, a seguire foto e autografi Sabato 3 AGOSTO Village Arenile Antistante Piazzale Zenith • Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e dalle 20.00 alle 21:00: laboratori ecofriendly, l’Orto di Geronimo Stilton, letture e approfondimenti su alberi e natura • Alle 12.00 e alle 18.00 Incontri con Geronimo Stilton • Alle 18.00 cerimonia di piantumazione dell’albero; 4 AGOSTO 2019 Village Arenile Antistante Piazzale Zenith • Ore 11.00: apertura del Village con le Tea Sisters • Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00: laboratori a tema floreale con le Tea Sisters: “Per fare un fiore”, “Salviamo il mare”, Giochi per la natura e caccia al tesoro marina; • Ore 17.00: Incontro e foto con le Tea Sisters • Ore 18.00: Incontri e foto con Geronimo Stilton Piazza Treviso • Ore 21.00: Saluti di Geronimo Stilton • Ore 21.30: Spettacolo con le Tea Sisters, saluti finali Tutte le attività sono gratuite Info e dettagli su www.bibione.com https://www.facebook.com/events/1625791007551590/?ti=icl