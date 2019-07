Veneto in festa

Descrizione evento: CENA TRA I FILARI 2019

immersi tra i vigneti biologici della Cantina Pizzolato



Immersi nel polmone verde dei nostri vigneti, proponiamo la 1° edizione della cena tra i filari: un'atmosfera suggestiva e a lume di candela vi accoglierà per questa sertaa speciale, la nuova cantina farà da cornice ad una lunga tavolata immersa nel verde!



PROGRAMMA DELLA SERATA



ore 18.30

Accoglienza ospiti e visita guidata dallo staff alla cantina sostenibile, inserita alla Biennale di Architettura 2018

ore 19.15

Aperitivo in Piazzetta con Finger Food di stagione

ore 20.00

Inizio Cena tra i filari bio della cantina e degustazione di vini della cantina

ore 23.30

Conclusione serata



MENU' DELLA SERATA



Piccoli pinzimonio con citronette alla senape

Piccole mousse di caprino con germogli di rape rosse e aceto balsamico

Gazpacho

con SPUMANTE METODO CLASSICO CHARDONNAY-MANZONI BIANCO BRUT NATURE 2016



Crema di melanzana, crostino di pane, burratina e pomodorino secco

con SPUMANTE PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE DOC EXTRA BRUT 2018



Risottino al melone e chips di crudo serrano

con MANZONI BIANCO DOC PIAVE 2018



Sorbetto al limone



Tagliata di manzo con sale al rosmarino misticanza e patate novelle

con RABOSO DOC PIAVE 2016



Mousse al limone con ananas, menta e fragola, servito in bicchiere

con SPUMANTE MOSCATO DOLCE 2018



Caffè e Distillati bio

GRAPPA PROSECCO “NONNO GINO”

GRAPPA RISERVA “NONNO GINO”

AMARO e AMARETTO DELLA CANTINA

LIQUORE AL LIMONE



Menù realizzato con prodotti stagionali e a Km0 da GeG Gastronomia Catering



COSTO DELLA SERATA



50€ - POSTI LIMITATI -

PER INFO: 0422 928166



In caso di maltempo, la serata verrà rinviata ad altra data.

Consigliamo di portare con sé indumenti e scarpe idonei per vivere nel modo migliore una cena all'aperto.