Descrizione evento: I Festeggiamenti di Ferragosto sono la tradizionale sagra di paese nata in occasione della Festa dell'Assunta, il 15 agosto. Questa manifestazione offre ai suoi visitatori numerose specialità gastronomiche; tra queste, sono rinomati i piatti tipici a base di carne di musso (asino) e struzzo, come le pappardelle, lo spezzatino di musso con polenta e la tagliata di struzzo, e gli Spaghetti del Drago, piccanti e saporiti. Lo stand propone anche numerosi piatti legati alla tradizione culinaria italiana, come lo spiedo alla brace, la carne alla griglia, il piatto del marinaio e, novità assoluta del 2019, l'hamburger di fassona piemontese. Per i più giovani è presente un fornitissimo chiosco all'aperto, che offre ogni sera spritz e birra. E mentre i bambini si divertono nel parco giochi gonfiabile, genitori e amici possono ascoltare buona musica dal vivo e ballare sulla grande pista da ballo coperta. Vai al programma dell'edizione 2019 https://www.gruppiunitipero.org/festeggiamenti-di-ferragosto/