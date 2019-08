Veneto in festa

Non definito

Descrizione evento: Tradizionale ed antichissima festa nel bosco della Val Marzon, sulla strada che da Auronzo di Cadore porta a Misurina. Organizzata dai Vigili del Fuoco Volontari di Auronzo al cospetto delle Tre Cime di Lavaredo. Dall'alba al tramonto in funzione stand gastronomico, musica e balli, giochi e la possibilità per tutti i bimbi (e non solo) di visitare i mezzi dei Vigili del Fuoco. Tavoli e panche ad uso dei partecipanti al Wood Party.

Ampio parcheggio