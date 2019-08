Veneto in festa

Descrizione evento: Pixel Grafica & Design, in collaborazione con Sogno Veneto organizza un eccezionale Evento musicale che vedrà protagonisti un Organista di fama internazionale e un Coro misto di altissimo livello.

L'appuntamento, da non perdere, è per Sabato 21 settembre 2019 alle ore 21.00 a Conegliano, nella chiesa di San Pio X.

Il percorso musicale in programma offrirà una varietà di autori, stili ed epoche, e conivolgerà gli ascoltatori in una esperienza musicale straordinaria.

L'ingresso è gratuito con possibilità di parcheggio vicino alla chiesa.