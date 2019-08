Serena Da Via'

Descrizione evento: Pixel Grafica & Design, con il patrocinio del Comune di Domegge di Cadore, e in collaborazione con: Banca Popolare dell'Alto Adige Volksbank, Pasticceria Da Vià e Libreria Filland organizza un incontro letterario nel quale verrà presentato il romanzo storico "Il segreto di Santa Cecilia" del Prof. Domenico Morgante.

L'appuntamento è per Lunedì 23 settembre 2019 alle ore 18.00 presso la Pasticceria Da Vià a Domegge di Cadore.

In un conviviale ed informale contesto avremo modo di conoscere meglio il Prof. Morgante, le interessanti fasi ed aneddoti che hanno portato alla stesura del suo libro ricco di arte, storia e letteratura.

L'invito è aperto a tutti, con ingresso e buffet gratuiti, e possibilità di comodo parcheggio vicino alla pasticceria.