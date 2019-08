Veneto in festa

Descrizione evento: La festa si terrà nell’ultimo fine settimana di Agosto (Venerdì 30/8, Sabato 31/8 e Domenica 1/9) ed il primo fine settimana di Settembre (Venerdi 6/9 Sabato 7/9 e Domenica 8/9) presso la tensostruttura di via Verdi a Robegano.- vicino al campo sportivo

La Festa dea Sardea ha per una indiscussa protagonista! La Sardea. Preparata dalle abili mani dei cuochi della Robeganese nei mille modi della tradizione veneziana: Ai ferri, fritta o nel piú tradizionale "saor" assieme alle tante altre specialità del nostro mare: le seppie ai ferri, il polpo, le capesante e le immancabile fritture e grigliate miste. Oltre ovviamente ai bigoli in salsa.

Il tutto innaffiato dai migliori vini veneti.

Venerdì 31/8, come da tradizione ci sarà la gara dea soppressa organizzata in collaborazione con il “Club dei Mussi”.

Una giuria super selezionata assaggerà le migliori soppresse dai maestri macellai del Veneto. La soppressa più gustosa riceverà la medaglia d’oro che verrà consegnata la durante la premiazione il giorno 9 settembre, prima del grande spettacolo pirotecnico che chiuderà la Festa.

Informazioni sulla pagina Facebook: https://it-it.facebook.com/sardea.robeganese/

Contatti : Sardea.robeganese@gmail.com– 3480643462 (Whattsup)

Coordinate Google Maps: 45.542782,12.125554