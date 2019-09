Veneto in festa

Descrizione evento: METAMORPHOSIS

La formazione dell'artista Guido Mannini è molto interessante ed in continua evoluzione.Copista di Maestri contemporanei, segue il suo percorso artistico approdando al figurativo con opere di rilievo pittorico. Dipinge i deserti. Ma ora i suoi morbidi e pacati colori lasciano il passo a forme astratte che trasferisce in opere dinamiche e originali.E' il momento dell'evoluzione in tutte le sue forme,che si manifesta come una dirompente deflagrazione.Libero nello spazio , quasi una nuova nascita e' ad un punto di svolta esplosivo,carico di freschezza e dinamismo.“METAMORPHOSIS " è l'inizio di un nuovo percorso artistico!