Veneto in festa

Descrizione evento: 5 e 6 ottobre 2019 Auronzo di Cadore (BL), paese delle Tre Cime di Lavaredo 7° edizione di “Gnoche n Festa” Fine settimana di festa del paese dolomitico; tendone riscaldato con stand gastronomico (i gnocchi la faranno da padrone ovviamente!) in zona Palaghiaccio con mercatini di prodotti tipici ed artigianali Al sabato musica a mezzogiorno con le leggende del rock cadorino capitanate da Aldo De Lotto (assieme a Guido Mainardi e Lucio Fabris), dalle ore 15 la terza edizione di "Mateon" giochi di una volta sul viale di Auronzo per bambini e ragazzi. Alla sera, dopo la cena al tendone, la festa con il gruppo dei Fifty Fity con cover famose tra il pop ed il rock (vasco, queen etc). Al mattino di domenica raduno nei pressi della spiaggia Bucintoro sul lago di Auronzo per la seconda edizione de "La Desmonteada" con gli animali di rientro dagli alpeggi estivi che attraverseranno il paese lungo la strada principale accompagnati dai pastori e dai mezzi di lavoro, da paesani in vestiti tipici locali, dal Corpo Musicale di Auronzo, dagli sbandieratori di "Vigo Medievale" e dal pubblico presente. A seguire pranzo e festa al tendone riscaldato con la musica Folk dei Los Desperados fino alla lotteria del pomeriggio! Per informazioni alberghiere 043599603 oppure www.auronzomisurina.it. Tutte le info sulla festa sul facebook feiedesfei