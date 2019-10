Veneto in festa

Descrizione evento: METEOROLOGO PER UN GIORNO al Conè! Al Centro Commerciale Conè è prevista una pioggia di sorprese! Preparatevi ad un evento speciale per imparare a leggere le previsioni del tempo come un vero Meteorologo! Dal 7 al 11 ottobre 2019 vi aspettano: METEO LESSONS: esperimenti e laboratori climatici dedicati alle scuole con esperti Meteo: il 7, 8 e 9 ottobre sarà presente Flavio Galbiati, 10 e 11 ottobre Izzo Daniele Sabato 12 e Domenica 13 ottobre: METEO VILLAGE: meteo casting per esercitarvi a leggere le previsioni del tempo davanti al green screen; photo-video corner per diventare un vero Meteorologo! Sabato 12 ottobre potrete inoltre incontrare e conoscere ANDREA GIULIACCI: vi aspettano photosession, autografi e uno speciale approfondimento! Preparate le vostre domande! Domenica 13 ottobre special guest Stefania Andriola Ingresso gratuito Info e dettagli su laboratori: info@leftloop.com Centro commerciale Conè Via San Giuseppe 25 Conegliano (TV) 0438/418888 https://www.facebook.com/events/754481951660766/?ti=icl