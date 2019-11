Veneto in festa

Descrizione evento: LEGUMINOSA 3^ edizione MOSTRA MERCATO / MOSTRA DEI LEGUMI LABORATORI EDUCATIVI PER BAMBINI E ADULTI DEGUSTAZIONI / FOOD TRUCK MOGLIANO VENETO Piazza Caduti Sabato 9 / domenica 10 novembre 2019 SABATO 9/11 - dalle 10.30 alle 19.30 ore 10.30 Apertura stand ore 11.00 Apertura mostra “Legumi che passione” con oltre 360 varietà di legumi, alcune molto antiche, e le migliori produzioni presenti in Italia ore 11.30 Laboratori Educativi A cura Slow Food Treviso con Apepak "Buone pratiche in cucina: come ridurre l'uso della plastica" ore 12.00 Inaugurazione manifestazione ore 15.00 Laboratorio per bambini A cura Slow Food Treviso con Martina Peri " Chi cerca conosce......Ducio" DOMENICA 10/11 - dalle 9.00 alle 19.30 ore 9.00 Apertura stand Apertura mostra “Legumi che passione” con oltre 360 varietà di legumi, alcune molto antiche, e le migliori produzioni presenti in Italia ore 15.00 Laboratorio A cura Slow Food Treviso con Cristina Moretto "Costruiamo un Mandala di Legumi" ore 16.00 Laboratorio A cura Slow Food Treviso con Michele Romano " Ok il prezzo è giusto: quanto costano o quanto valgono i legumi?" DURANTE TUTTO IL WEEKEND SCAMBIO DI SEMI Nelle due giornate in piazza saranno presenti food truck e stand gastronomici a cura di CHEF IN VIAGGIO / BRAMBU’ / PRO LOCO MOGLIANO Chef in viaggio Pane da farine bio di legumi con museto, verze e cren Pasta fagioli di Lamon & radicchio di Treviso Mozzarella di bufala in carrozza con prosciutto cotto artigianale o con sarde di Sciacca Focaccia con farine di legumi e cotta a legna con verdure d’autunno e formaggio soffice Brambù Happy Pig: pane artigianale alla zucca, hamburger di pastin bellunese, formaggio "toma" piemontese, cipolla caramellata, insalata di cavolo a julienne e salse biologiche a scelta (maionese, senape, ketchup) Buffalo Soldier:pane artigianale alla zucca, hamburger di bufalo (Soc. Agr. Borgoluce), formaggio di bufala erborinato, rucola, cipolla caramellata e maionese biologica Chili di Fassona Piemontese, servito con i fagioli giàlet della Valbelluna Presidio Slow Food Toma-là (vegetariano): pane artigianale al mais, tomino piemontese alla piastra, cime di rapa saltate, pomodorini semisecchi "Fiaschetto di Torre Guaceto" Presidio Slow Food e crema al tarassaco Da bere proporremo la Saison del Villaggio, stile saison belga, del Birrificio del Forte. Pro Loco Mogliano Zuppa di legumi con crostini Risotto con legumi (solo la domenica a mezzogiorno) Panini con salsiccia e cipolla Salsiccia con polenta e fagioli in umido Spiedo gigante, in collaborazione Macelleria Ragazzo Patatine fritte Tra gli espositori presenti potrete trovare questi legumi: ALFONSO PAPAOLI – ABRUZZO: Cece di Navelli PSF MATTEO GRIGUOLI – ABRUZZO: Fagioli di Paganica PSF FAGIOLO D’ORO – BASILICATA: Fagioli di Sarconi LA COLLINA VERDE – CALABRIA: Fagioli e ceci di Calabria DONATO ARNESE – FRIULI VENEZIA GIULIA: Fagiolo Antico di San Quirino PSF TIC TAC – FRIULI VENEZIA GIULIA: Fagioli borlotti, Fagioli del Papa LE ANTICHE TERRE - LAZIO: Lenticchia di Rascìno PSF LA BONA USANZA – MARCHE: Cicerchia di Serra de' Conti PSF AZ AGR. MEDEI NAZZARENO – MARCHE: Fagiolo Solfì, Occhio di Luna, Fagiolo rosso di Appignano, Cece Quercia, Roveja, Cicerchia, Zuppa PECCATI DI GOLA – MARCHE: Lenticchia di Castelluccio Norcia – Legumi misti marchigiani AZ. AGR. LA TRADIZIONE - MARCHE: Cece rosa, Cece nero, Cece sultano, Lenticchia, Cipolle di Suasa SOTTO IL TETTO DELLA PUGLIA – PUGLIA: Legumi del Monte Faeto: fagioli borlotti e cannellini, lenticchie, cicerchie, ceci, e zuppa mista SECHI MARIO – SARDEGNA: Fagioli, ceci e lenticchie della Marmilla, Zuppa di legumi e cereali BARCHITTA FRANCESCO – SICILIA: Fagiolo Cosaruciaru PSF, Lenticchia rossa e nera, Fave di Modica, Cece nero e legumi tostati COOP. L’UNITARIA – TOSCANA: Fagiolo Rosso di Lucca PSF, Piattella Pisana, Cannellino di S. Ginese, Cece della Lucchesia, Fagiolo Scritto, Zuppa Slow Beans COOPERATIVA VALLERIANA - TOSCANA: Ceci AZ. AGR. FIORDALISA – TRENTINO ALTO ADIGE: Fava viola di pinè, Fagioli cecconi, Fagioli bagiane di Tesero, Fagioli Gambe de Siora, Fagioli Bianconero di Capriana, Fagioli Cuoio Capriana, Fasoi de la Celestina, Fagioli Bazana Val di Ledro, Fagioli Franz Klaus, Fagioli schone richigen, Fagioli marroni di Sover, Fagioli tondo bianco - val di Cembra, Fagioli Gambe de Siora, Fagioli maseleta, Fagioli Mele di Predazzo, Fasoi de l'Agnese FAGIOLINA DEL TRASIMENO – UMBRIA: Fagiolina del Lago Trasimeno PSF ALBERO DEGLI ALBERI – VENETO: Gialet della valbelluna PSF, Bonel di Fonzaso, Maseleta, del Governo, Dell'Occhio, Bianco di Spagna, Oci de la Madona, Fasole. ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEL FAGIOLO GIALET DELLA VALBELLUNA – VENETO: Fagiolo Gialet PSF ASSOCIAZIONE TUTELA FAGIOLO BONEL DI FONZANO – VENETO: Fagiolo Bonel AZ. AGRICOLA CASTELMATTO - VENETO: Fasola di Posina, Fagiolo del Diavolo, Viola di Asiago, Maselèta rossa, Bala rossa AZ. AGR. RUBINATO CARLOTTA – VENETO: Fagiolo Verdon di Roncade AZ. AGR. FAZOLE DEL DIAVOLO – VENETO: Fagiolo Scalda e borlotto di Posina, Fasol del Diavolo, Oro di Fiemme, Fasol Macià e Templare Durante il weekend SCAMBIO DI SEMI a cura Gruppo Coltivar Condividendo Altre aziende: Mulino Terrevive - Veneto - Farine macinate a pietra da grani antichi Fattoria Il Rosmarino – Veneto - cereali e farine Apepak - Veneto - Involucro per alimenti 100% naturale, ecologico, riutilizzabile, etico OltreConfin - Distretto di Economia Solidale Città di Mogliano Veneto - Servizi Culturali 041 5930802 / 041 5930807 cultura@ comune.mogliano-veneto.tv.it www.comune.mogliano-veneto.tv.it Pro Loco Mogliano proloco.mogliano@gmail.com Slow Food Treviso info@slowfoodtreviso.it Veneto a Tavola info@venetoatavola.it