Veneto in festa

Descrizione evento: Mercoledì 11 Dicembre, alle ore 18:30 presso l’open-space dell’editore Il Torchio a Padova, in via San Biagio 18, avrà luogo la presentazione di una raccolta di poesie che uscirà in questi giorni. Il libro in questione, intitolato Non è più tempo di amare, è del padovano Giulio Andreetta, già noto come compositore e pianista. Interverranno, oltre ad Andreetta, il noto attore e regista Filippo Crispo, che leggerà alcuni frammenti dell’opera, e il prof. Livio Billo, saggista e docente di Storia dell’arte presso l’Università degli Studi di Padova, che condurrà la serata. Il libro è un resoconto poetico, dai contorni sfumati, di un momento cruciale vissuto dall’autore. Si tratta di un’opera, come si legge nella prefazione del dott. Luca Mantovanelli, la cui “forma radicalmente implicita, non definita, vieta letture univoche”. L’amore, l’esperienza del lutto, il dolore, il linguaggio sono temi che per la loro valenza universale hanno da sempre accompagnato la riflessione dell’uomo e il suo interrogarsi. In questo caso vengono filtrati attraverso la sensibilità e l’esperienza dell’autore, che in queste pagine si racconta in una visione inedita, privata, di se stesso. Via San Biagio, 18, Padova. Ore 18:30. Evento ad ingresso libero.