Veneto in festa

Descrizione evento: Lo scrittore Andrea De Carlo, ospite a CartaCarbone Sabato 7 Dicembre in un incontro dal titolo “Luna di Due, anniversari che coincidono”, appuntamento conclusivo del 2019. Alle ore 18:30 negli spazi dell’Auditorium Stefanini di Treviso, in coincidenza con il cinquantesimo dell’allunaggio - tema della sesta edizione appena conclusa - lo scrittore presenta “Una di Luna” ultimo suo romanzo e “Due di Due”, nel trentennale della sua prima uscita.

Il libro, una delle opere più note di De Carlo, è stato da poco rieditato in versione speciale, che ne celebra la ricorrenza con le originali illustrazioni a matita dello stesso autore. L’incontro sarà moderato dallo studioso di letteratura contemporanea Beniamino Mirisola.



Ingresso libero con offerta responsabile.