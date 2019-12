Veneto in festa

Descrizione evento: Sabato 21 Dicembre alle ore 18:00, presso la sala della Biblioteca Comunale di Piazzola sul Brenta, in Piazza IV Novembre, si terrà un recital del pianista Giulio Andreetta. L’evento è organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune, in collaborazione con la Biblioteca. Tre saranno i compositori in programma: Johann Sebastian Bach, di cui Andreetta proporrà tre trascrizioni per pianoforte a cura di insigni pianisti del secolo scorso, tra cui Ferruccio Busoni, pianista nato a Empoli e considerato assieme ad Arturo Benedetti Michelangeli il più grande genio italiano del pianoforte. Si eseguiranno la celeberrima Ciaccona in Re minore, nella trascrizione di Busoni, il Preludio in Si minore dal Clavicembalo ben temperato nella trascrizione del pianista russo Alexander Siloti, e il Siciliano, trascritto dal pianista tedesco Wilhelm Kempff. Si proseguirà poi con una selezione di Studi, Notturni, Mazurche e Ballate di Frédéric Chopin. E si chiuderà con l’esecuzione di alcuni Studi pianistici del compositore russo Alexander Scriabin, figura estremamente interessante di pianista virtuoso e intellettuale di inizio Novecento. Al termine del concerto seguirà un brindisi natalizio. Giulio Andreetta si forma al Conservatorio Cesare Pollini di Padova sotto la guida di vari maestri. Ha occasione in seguito di perfezionarsi in pianoforte al Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza con il maestro Riccardo Zadra. Ha studiato con pianisti affermati a livello internazionale, tra cui Alexander Madzar, Wolfram Schmitt-Leonardy, e Benedetto Lupo. E’ vincitore di numerosi premi in concorsi internazionali di pianoforte e di composizione. Suoi lavori per orchestra sono andati in scena nell’ambito del Festival Carrarese di Padova. Come compositore ha pubblicato diversi lavori per pianoforte e per orchestra, e ha inciso un album discografico di sue composizioni per l’etichetta Velut Luna. Concerto ad ingresso libero.