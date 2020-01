Veneto in festa

Descrizione evento: L'Associazione Sant'Agata, la Parrocchia di Tezze e il Comune di Arzignano (VI) in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per Domenica 09 Febbraio 2020, a Tezze di Arzignano (VI), in Via Roma dalle ore 09:00 alle ore 19:00 il Mercatino della 607^ Festa Patronale di Sant'Agata, che prevede la presenza di Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con Curiose ed introvabili Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero; bancarelle di Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali d'Italia con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali; Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.

Il programma della Festa prevede inoltre:

Dalle ore 9:30 Processione Votiva: partenza dalla Rocca di Castello con personaggi in costume del 1400;

alle ore 10:45 presso Chiesa Parrocchiale di Tezze: Santa Messa Solenne;

dalle ore 14:30 Il Medioevo in Piazza – Spettacoli di animazioni di strada;

alle ore 18:00 Spettacolo di fuoco;

alle ore 18:30 Concerto della scuola campanaria di Tezze;

alle ore 19:00 Vesperi con bacio della reliquia;

dalle ore 14:00 alle ore 17:00 Visita Guidata alla Rocca del Castello di Arzignano.

Presso le Trattorie del paese sarà possibile degustare il tradizionale menù di Sant'Agata.



Per info manifestazione e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi