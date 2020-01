Veneto in festa

Descrizione evento: La vendemmia 2019 ha dato i suoi frutti! Il 13 febbraio vi aspettiamo a “TASTING VINI - VENDEMMIA 2019”, un percorso di degustazione da vivere in cantina per offrirvi la possibilità di degustare la nuova annata dei nostri vini biologici e vegan. Lo Staff e gli enologi saranno a vostra disposizione per illustrare gli spumanti, i vini fermi, i vini senza solfiti aggiunti e le peculiarità che hanno caratterizzato la vendemmia 2019 in ottica di coltivazione #biologica.



INGRESSO EVENTO: 15,00 € che comprende degustazioni dei vini biologici della cantina - annata 2019 e abbinamenti food. EVENTO SU PRENOTAZIONE A: welcome@lacantinapizzolato.com +39 0422928166

presso: Cantina Pizzolato Via IV Novembre, 12 Villorba (TV) dalle ore 18.30 alle ore 21.30 PARCHEGGIO: Fronte Cantina

*********************

Il costo è di 15,00 € e comprende: DEGUSTAZIONI dei nostri vini biologici&vegan DEGUSTAZIONI FOOD realizzate da GeG Gastronomia Catering

*********************

I vini in degustazione potranno anche essere acquistati presso il nostro wine shop! Nel partecipare all'evento si da automaticamente il consenso alla pubblicazione delle immagini e dei video che potrebbero essere effettuati.

*********************

Per info e prenotazioni: welcome@lacantinapizzolato.com +39 0422928166