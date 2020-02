Veneto in festa

Descrizione evento: @page { size: 21.59cm 27.94cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent } a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline } CONCERTO E READING POETICO CON GIULIO ANDREETTA SABATO 22 FEBBRAIO ore 18 CASTRUM DI SERRAVALLE – VITTORIO VENETO (TV) Sabato 22 Febbraio, alle ore 18, presso la Sala del Castrum di Serravalle a Vittorio Veneto, avrà luogo la presentazione di una raccolta di poesie, intitolata Non è più tempo di amare. Il libro, pubblicato di recente dall’editore Il Torchio di Padova, è del padovano Giulio Andreetta, musicista e scrittore. Oltre all’autore sarà presente il professor Livio Billo, saggista e docente di Storia dell’Arte presso l’Ateneo padovano, a cui è affidata la conduzione della serata, e l’attrice Luisa Baldi che interpreterà alcune poesie. Come si legge in copertina questa raccolta rappresenta una sorta di racconto, dai contorni sfumati, di un momento cruciale della vita dell’autore. I temi che vengono evocati, in forma implicita, sono quelli dell’amore, del linguaggio e del passaggio del tempo. Andreetta suonerà inoltre al pianoforte alcune sue composizioni.

L’evento si svolgerà nella Sala Sofia del Castrum di Serravalle – Via Roma 21 – Vittorio Veneto Contributo € 5 E’ consigliata la prenotazione dato il limitato numero di posti Per prenotazioni 3484238334

Associazione Amici del Castrum Castello di Serravalle – Via Roma 21 – 31029 Vittorio Veneto Sede operativa: P.zza Flaminio 23 - 31029 Vittorio Veneto tel. 0438/57179 cell. 348/4238334 fax 0438/552497 castello@serravallefestival.i t -www.serravallefestival.it PEC: amicidelcastrum@pec.serravallefestival.it