Veneto in festa

Descrizione evento: CORSO DI TAI CHI CHUAN Il Tai Chi Chuan è una antica disciplina psicofisica cinese basata sui principi della filosofia taoista. Può essere considerato semplicemente come una forma di ginnastica dolce, che allo stesso tempo è anche un metodo terapeutico basato sui principi della medicina tradizionale cinese, ma anche un’arte marziale cinese, cosi pure come una forma di meditazione in movimento. Ebbene, possiamo affermare che questa disciplina non è nessuna di queste singole cose, ma è l’insieme di tutte contemporaneamente. La finalità del Tai Chi Chuan è l’ottenimento del perfetto equilibrio di yin e yang, sia nei movimenti esterni che negli organi interni: tale equilibrio permette quello scorrimento di energia interna (CHI) che consente di riequilibrare l’organismo. Per questo motivo il Tai Chi Chuan viene definito arte marziale interna, vale a dire un’arte che fa uso essenzialmente dell’energia interna anziché della forza fisica muscolare, come accade invece nella stragrande maggioranza delle arti marziali quali Kung fu, Shaolin, Karate ecc. definite per questa ragione, “esterne”. Finalità del corso di studi Sperimentare i fondamenti della disciplina, memorizzando le sequenze per essere autonomi nella pratica e nella conduzione di gruppi. Cosa ricevi da questo corso? In questo corso acquisirai conoscenze utili a completare e arricchire qualsiasi attività olistica ad approccio corporeo. Al termine riceverai l’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE, valido come credito formativo per tutte le professioni del benessere che ti consentirà di: • integrare conoscenze per ampliare la tua offerta professionale facendo fiorire punti di vista nuovi e di maturare uno sguardo sul mondo intorno a te e dentro di te • apprendere esercizi e pratiche potenti per purificare il corpo e lo spirito, così come potrai potenziare qualsiasi percorso di evoluzione personale tu stia percorrendo • apprendere il prezioso metodo olistico per migliorare la qualità della vita aprendoti a nuove prospettive personali e professionali! Durata, orari e date Ore 40: 4 giornate in 2 weekend (sabato dalle 9 alle 22,30, domenica dalle 8 alle 17) a Padova 8, 9 febbraio e 23 e 24 maggio 2020. Chi conduce MICHELE ISOLA – Insegnante e ricercatore di tecniche corporee, energetiche e meditative.? Titolo di studio rilasciato Al termine dei 2 incontri viene rilasciata su richiesta l’ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE ai sensi della legge 4/13, valida come credito formativo E.C.P. per i professionisti del benessere di tutte le categorie. Requisiti richiesti Nessuno. La partecipazione è libera a tutti: giovani e meno giovani, senza limitazione d’età, né controindicazioni. 2 weekend 8-9 FEBBRAIO e 23-24 MAGGIO 2020 C/o CASA AZZURRA via C. Anconitano 1 - PADOVA Organizza: Centro Olos. INFORMAZIONI E ADESIONI: https://www.ahaueventiolistici.com/blog/corso-di-tai-chi-chuan-8-9-febbraio-e-23-24-maggio-2020-padova Promuove: Ahau Eventi Olistici / www.ahaueventiolistici.com / info@ahaueventiolistici.com