Veneto in festa

TEATRO DI VILLA BELVEDERE, MIRANO (VE)



VIA BELVEDERE, 14, 30035 GIOVEDÌ 5 MARZO, ORE 20:30



Il Comune di Mirano, in collaborazione con l’associazione Laboratorio culturale Giandomenico Tiepolo, e Mirano Musica 2020 propone due eventi concertistici che si terranno presso il Teatro di Villa Belvedere di Mirano (VE) nel prossimo mese di Marzo. La parte musicale sarà affidata al pianista Giulio Andreetta, che proporrà brani solistici al pianoforte tratti dal repertorio barocco, classico e romantico. Nella locandina del primo evento figurano i nomi di celebri compositori quali Mozart, Beethoven, Chopin e Scriabin. La musica sarà commentata dalla prof.ssa Gianna Marcato, saggista e docente di dialettologia all’Università di Padova, proprio in relazione all’imponente eredità pittorica di Giandomenico e Giambattista Tiepolo, di cui ricorre il 250° anniversario dalla scomparsa. La serata sarà dunque arricchita dalla proiezione di alcuni celebri dipinti dei due pittori, padre e figlio. Il primo evento sarà il 5 Marzo, alle ore 20 e 30, presso il Teatro di Villa Belvedere, in via Belvedere 14, Mirano.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti 150 posti

p, li { white-space: pre-wrap; }