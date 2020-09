Veneto in festa

Descrizione evento: La XX° edizione del WEEKEND STRABIOLOGICO, annullata ad Aprile causa coronavirus, si terrà, come di consueto, nel parco di Villa Loredan, a Stra, nella Riviera del Brenta, sabato 12 e domenica 13 settembre 2020. La manifestazione è promossa dal Comune di Stra e organizzata da Veneto a Tavola, con il patrocinio della Regione Veneto e della Città Metropolitana di Venezia. Nel rispetto delle restrizioni attuate dal Ministero, si svolgeranno il ricco mercatino, che propone una rassegna di prodotti biologici, tipici e tradizionali, salutistici e di artigianato naturale, ed una serie di incontri culturali e laboratori per bambini, il tutto nella massima sicurezza. Si troveranno, come sempre, le eccellenze gastronomiche stagionali del territorio veneziano, oltre al raro miele di barena e al riso di Torre di Fine. Tra le varie attività per il visitatore ricordiamo inoltre l’escursione guidata “Andar per erbe”, alla scoperta di erbe spontanee. Uno “Spazio Benessere” nel parco della villa permetterà poi di conoscere varie discipline olistiche, promosse dalle numerose associazioni presenti. Per i più golosi e i buongustai sarà presente uno spazio gastronomico Street food con prodotti biologici, piatti vegetariani e cicchetti veneziani. INFO: Veneto a Tavola – www.venetoatavola.it - info@venetoatavola.it tel 335.6033639 Comune di Stra – www.comune.stra.ve.it Facebook Veneto a Tavola