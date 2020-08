Veneto in festa

Descrizione evento: L'Associazione Commercianti Artigiani Gazzera, in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per Martedì 08 e 15 Settembre e Martedì 06 e 13 Ottobre 2020, a Mestre (VE), in Via Brendole dalle ore 09:00 alle ore 19:00 il Mercatino tra i Sapori d'Italia, che prevede la Rassegna delle Eccellenze Enogastronomiche Tipiche Regionali d'Italia, Sfiziose Specialità Alimentari Dolci e Salate con Degustazioni, Specialità Alimentari Biologiche, Prodotti Alimentari e Rimedi Naturali per il Benessere e il Viver Sano.

Saranno presenti inoltre Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con Idee Regalo e Prodotti per la Cura del Corpo.

Il Mercatino rientra nella Programmazione della Manifestazione "Autunno Gazzera 2020" che prevede Spettacoli, Animazioni e i Negozi saranno Aperti.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi