Veneto in festa

Descrizione evento: Grande appuntamento musicale sul palco del “Vicenza in Festival” nella prestigiosa Piazza Dei Signori , l’11 settembre saranno in scena i Wit Matrix Pink Floyd tribute e Cesareo , chitarrista e compositore della famosissima band “ Elio E le Storie Tese “ vero virtuoso della sei corde ,considerato uno tra i migliori in Italia , un connubio perfetto che ha già entusiasmato sia il pubblico che la critica al Pink Floyd Day , il raduno nazionale dei fans della mitica band britannica. Cerareo con il suo tocco di classe inconfondibile ha mandato in visibilio il pubblico presente , applausi interminabili hanno avvolto il palasport ad ogni esecuzione dei Wit Matrix con il chitarrista degli Elio e Le Storie Tese . Nella serata saranno proposte tutte le grandi hit della storica band inglese tratte dai leggendari album “ the dark side of the moon “ “ the wall “ “wish you were here” “ division bell ” e altri ancora , uno spettacolo adatto a tutte le fasce d'età nel pieno rispetto delle regole anticovid . La tribute band italiana sulla scena da oltre un decennio si e’ specializzata nel riprodurre le musiche della storica band inglese non solo musicalmente ma anche in quella prettamente scenografica , laser e light show sofisticatissimi per ricreare le atmosfere dei concerti della band britannica , particolarità che ha permesso ai wit matrix di varcare le frontiere e portare il loro tributo anche all’estero con grande consenso di critica e pubblico

i Wit Matrix,Famosi anche per le loro collaborazioni illustri,hanno suonato con molti big della musica italiana ed internazionale, come Jennifer Batten chitarrista storica di Michael Jackson e anche con le coriste originali dei Pink Floyd , Durga McBroom e Machan Taylor con cui hanno inciso 1 CD e un DVD . Sono reduci dal Trionfale concerto con Harry Waters musicista figlio del fondatore dei Pink Floyd Roger Waters .Numerose le collaborazioni anche tra i big italiani come Dodi Battaglia dei Pooh , Ricky Belloni dei New Trolls e Ricky portera ( stadio e Lucio Dalla ) .

.i "Wit Matrix", formati da 10 elementi, affrontano la scena con al basso Claudio Palliati, alla chitarra solista Nico Pendin, a quella ritmica e stell guitar Andrea Tadiotto, alle tastiere Claudio Tiso , Alessandro Farina il polistrumentista del gruppo al sax e flauto traverso e chitarra , Andrea Bassan percussioni e batteria , voce solista di Mirko Zanotto, le tre coriste Antonia Pia, Serena Pasinato, Marta Melchiorri .

Biglietti disponibili sul circuito Ticket one .