Veneto in festa

Descrizione evento: L'associazione Veneto-Cultura organizza un incontro di musica e letteratura con il pianista e scrittore padovano Giulio Andreetta. Letture del testo Memorie dal sottosuolo, celebre capolavoro di Fëdor Michajlovi? Dostoevskij, si alterneranno all'esecuzione di alcune composizioni romantiche e di improvvisazioni al pianoforte dello stesso maestro Andreetta. Dostevskij appare senz'altro un autore in grado di illuminare il nostro tempo, attraverso uno stile di scrittura moderno ed essenziale. Il suo capolavoro Memorie dal sottosuolo, un'opera a metà strada tra l'autobiografia e il romanzo, dipinge le ansie, il senso di solitudine e impotenza dell'uomo contemporaneo, di fronte agli enigmi e alle incertezze di un presente sempre più drammaticamente complesso e sfaccettato. Il monologo interiore dell'uomo del sottosuolo - che assume il carattere quasi di una confessione intima - stigmatizza inoltre le ipocrisie e la doppia morale delle convenzioni borghesi del suo tempo, e illumina alcuni temi di riflessione filosofica e sociologica che diventeranno poi centrali per tutto il Novecento, e che continuano ad essere essenziali in questo inizio di nuovo millennio. Verranno letti, a cura dello stesso Andreetta, alcuni estratti dell'opera e saranno commentati dalla musica al pianoforte. L'indirizzo URL del video dell'evento sarà online sul canale Youtube esed899 a partire da Sabato 24 Aprile 2021 alle ore 17. Per visualizzare il video è necessario inviare richiesta del link via e-mail a venetoculturassociazione@gmail.com. GIULIO ANDREETTA Diplomato in pianoforte e laureato in Musicologia. Ha studiato con pianisti affermati a livello internazionale, si è affermato in vari concorsi internazionali di pianoforte e composizione. Ha suonato per prestigiose istituzioni in Italia e all'estero. Alcune sue composizioni sono state recentemente pubblicate dall'editore Armelin di Padova. Ha inoltre pubblicato con la casa discografica Velut Luna un album di composizioni originali per pianoforte. Nel Luglio del 2018 è stata messa in scena una sua opera per coro e orchestra in memoria delle vittime della Prima Guerra Mondiale nell'ambito del Festival Carrarese di Padova. In ambito musicologico ha pubblicato per l'editore Casadeilibri due monografie sul minimalismo musicale.