Veneto in festa

Descrizione evento: La XXI° edizione del WEEKEND STRABIOLOGICO, annullata ad aprile causa Covid, sarà recuperata sabato 22 e domenica 23 maggio 2021, e si svolgerà sempre nel parco di Villa Loredan, a Stra, nella Riviera del Brenta. La manifestazione è promossa dal Comune di Stra e organizzata da Veneto a Tavola, con il patrocinio della Regione Veneto e della Città Metropolitana di Venezia. Nel corso del weekend, oltre al ricco mercatino che propone una rassegna di prodotti biologici, tipici e tradizionali, salutistici e di artigianato naturale, si susseguiranno incontri culturali e gastronomici, giochi e laboratori per bambini, all’aperto, nel rispetto delle norme previste, in tutta sicurezza. Nella giornata di domenica 23 i folletti dell’associazione “La Tana dei tarli” saranno presenti per l’intera giornata con i giochi tradizionali in legno per bambini e ...adulti. Tra le proposte che si potranno svolgere ci saranno anche la tradizionale passeggiata “Andar per erbe”, alla scoperta di erbe spontanee, e alcune conferenze all’aperto a tema alimentazione e legumi. Nel consueto “Spazio Benessere” nel parco si potranno conoscere diverse discipline olistiche promosse dalle associazioni. Per i più golosi e i buongustai sarà presente uno spazio “street food” anche con con prodotti bio, vegetariani e non, che allieteranno il palato del pubblico presente per l’intero weekend. Inoltre, avremo come sempre la fattiva collaborazione della Condotta Slow Food della Riviera del Brenta. La mostra mercato ospiterà circa 50 espositori con prodotti alimentari biologici, tipici e tradizionali, articoli salutistici, erboristici e di artigianato naturale. INFO: Veneto a Tavola – www.venetoatavola.it - info@venetoatavola.it tel 335.6033639 Comune di Stra – www.comune.stra.ve.it Facebook Veneto a Tavola