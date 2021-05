Veneto in festa

Descrizione evento: Il giorno Domenica 30 Maggio 2021, alle ore 17, presso la sede di Brusegan pianoforti a Camponogara (VE), (in via Silvio Pellico, 14) avverrà in anteprima la presentazione del progetto discografico Franz Liszt, A Journey Into Feeling. Si tratta di un album pianistico che sarà prossimamente pubblicato presso l’etichetta discografica Stradivarius, interamente dedicato alla musica del compositore ungherese. L’evento è presentato dalla prestigiosa Casa Musicale Brusegan Pianoforti di Camponogara, in collaborazione con Veneto-Cultura. Il programma del concerto, che vede al pianoforte Giulio Andreetta, ricalcherà quello del disco, e saranno presenti tra le composizioni più note di Franz Liszt, come la celebre Sonata in si minore, un brano innovativo concepito in un unico movimento, ricco di fascino. Completeranno il programma Vallée D’Obermann, un episodio del ciclo Années de pèlerinage, una selezione di Studi trascendentali, e altri studi da concerto. Alcuni estratti del concerto verranno successivamente pubblicati in streaming Youtube al seguente indirizzo URL: https://www.youtube.com/user/esed899 L’evento sarà tenuto in presenza, su posti limitati e contingentati (max. 15 persone). Ingresso è libero su prenotazione. Per effettuare la prenotazione si prega di scrivere al seguente indirizzo mail: giulioandreetta@hotmail.it









