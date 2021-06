Veneto in festa

Descrizione evento: Il Comune di Vigonza (PD), l'Associazione Mitica, in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per Domenica 04 Luglio 2021 a Peraga di Vigonza (PD), all'interno del Parco del Castello dei Da Peraga, in Via Arrigoni 1, il Mercatino della Manifestazione "Risi del Veneto nelle cucine del mondo", che prevede la presenza di Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con Idee Regalo per l'Estate, bancarelle di Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali d'Italia e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.

Il ricco programma della giornata prevede Degustazioni a base di Risi del Veneto, Proiezioni Film, Mostre e Esposizioni Fotografiche, Incontri e Meeting, Workshop, Contest di Cucina, Musica e Intrattenimenti vari come da Volantino allegato.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi